Panamá Nacionales -  21 de agosto de 2025 - 08:07

Bajo la lupa: empresarios panameños señalados en red de corrupción en Venezuela

En medio de un escándalo en Venezuela, revelan nombres de empresarios panameños vinculados a una investigación por corrupción de $70 mil millones.

Empresarios panameños señalados en red de corrupción

Empresarios panameños señalados en red de corrupción

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La directora ejecutiva de Transparencia Internacional Venezuela, Mercedes De Freitas, reveló que empresarios panameños figuran entre los investigados por presuntamente formar parte de una amplia red de corrupción impulsada desde el gobierno de Hugo Chávez.

Según la organización, esta estructura habría movido y ocultado alrededor de 70 mil millones de dólares, mediante la creación de empresas en distintos países para facilitar el lavado de dinero y el desvío de fondos públicos.

“Esa red, para poder lavar el dinero y disfrutar de él, empezó con el presidente Hugo Chávez y empezó a crear empresas en el planeta. Tenemos acceso al 60% de la información y hemos podido sumar los montos: son casi 70 mil millones de dólares”, declaró De Freitas. “Esa red, para poder lavar el dinero y disfrutar de él, empezó con el presidente Hugo Chávez y empezó a crear empresas en el planeta. Tenemos acceso al 60% de la información y hemos podido sumar los montos: son casi 70 mil millones de dólares”, declaró De Freitas.

Operación en 71 países con empresarios involucrados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958505339357106204&partner=&hide_thread=false

La investigación detalla que la red ha operado en 71 países, aunque en 30 de ellos ya se adelantan indagaciones oficiales. De Freitas resaltó que lo novedoso del caso es la magnitud de las conexiones y la participación directa de altos mandos del gobierno venezolano.

“Descubrimos una gran red de corrupción donde están involucrados y dirigiendo gente del alto gobierno de Venezuela. Lo novedoso es que esas conexiones han pasado por 30 países, pero tienen presencia en 71 países”, añadió. “Descubrimos una gran red de corrupción donde están involucrados y dirigiendo gente del alto gobierno de Venezuela. Lo novedoso es que esas conexiones han pasado por 30 países, pero tienen presencia en 71 países”, añadió.

Impacto en la crisis venezolana

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958503012994814357&partner=&hide_thread=false

La representante de Transparencia Internacional advirtió que las consecuencias de estas prácticas se reflejan en la actual crisis social y económica de Venezuela, marcada por:

  • Proyectos eléctricos inconclusos
  • Colapso de la industria petrolera
  • Migración masiva

Finalmente, De Freitas exhortó a los países implicados a dar prioridad a las investigaciones relacionadas con estos hechos y contribuir a encontrar soluciones a la crisis venezolana.

En esta nota:
Seguir leyendo

SPI captura a sujeto en la Cinta Costera por intento de robo de vehículo

Nuevas reglas para donaciones: Alcaldía de Panamá actualiza manual

Combustible baja ligeramente en Panamá hasta el jueves 5 de septiembre

Recomendadas

Más Noticias