Panamá Nacionales -  21 de agosto de 2025 - 07:46

Tribunal Electoral de Panamá colaborará con auditoría de la Contraloría

El Tribunal Electoral de Panamá anunció que todas sus direcciones apoyarán la auditoría iniciada por la Contraloría General.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Tribunal Electoral de Panamá (TE) informó que ha instruido a todas sus direcciones y unidades administrativas, tanto nacionales como regionales, a colaborar plenamente con la auditoría iniciada por la Contraloría General de la República.

La entidad destacó que se deberá suministrar la información requerida por los auditores para el cumplimiento de sus funciones y garantizar el proceso de fiscalización.

En un comunicado, el Tribunal Electoral reafirmó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos.

