El Tribunal Electoral de Panamá (TE) informó que ha instruido a todas sus direcciones y unidades administrativas, tanto nacionales como regionales, a colaborar plenamente con la auditoría iniciada por la Contraloría General de la República.

Tribunal Electoral de Panamá colaborará con auditoría de la Contraloría

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958345973304111585&partner=&hide_thread=false El @tepanama informó que ha instruido a todas las direcciones y unidades administrativas nacionales y regionales a colaborar con la auditoría que ha iniciado la @ContraloriaPma. pic.twitter.com/gHAIbz7Ztc — Telemetro Reporta (@TReporta) August 21, 2025

La entidad destacó que se deberá suministrar la información requerida por los auditores para el cumplimiento de sus funciones y garantizar el proceso de fiscalización.

En un comunicado, el Tribunal Electoral reafirmó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos.