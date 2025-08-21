El Tribunal Electoral de Panamá (TE) informó que ha instruido a todas sus direcciones y unidades administrativas, tanto nacionales como regionales, a colaborar plenamente con la auditoría iniciada por la Contraloría General de la República.
Tribunal Electoral de Panamá colaborará con auditoría de la Contraloría
La entidad destacó que se deberá suministrar la información requerida por los auditores para el cumplimiento de sus funciones y garantizar el proceso de fiscalización.
En un comunicado, el Tribunal Electoral reafirmó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos.