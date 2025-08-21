Presidente Mulino critica declaraciones de Francisco Smith sobre Chiquita Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se refirió a las declaraciones de Francisco Smith, señalando que “solo un irresponsable hace una declaración como esa”. Mulino recordó que Smith “está libre gracias a la indulgencia de nuestro sistema de justicia” y que fue “el responsable de quebrar Changuinola y Bocas del Toro en mes y medio”.
El presidente se pronuncia tras las declaraciones de Francisco Smith
El mandatario agregó que no entiende cómo Smith puede afirmar que demandará a la bananera Chiquita, considerando que él es quien estuvo encausado penalmente y que no tiene autoridad para presentarse como dirigente de un sindicato inexistente.
“Que vaya por la sombrita mejor, a él no le conviene andar gritando locuras”, concluyó Mulino, quien indicó que realizará un anuncio oficial después de reunirse con el dueño de Chiquita antes de su viaje a Panamá.
Francisco Smith señalo denuncias de los exempleados
Francisco Smith, representante de los extrabajadores de Chiquita en Bocas del Toro, destacó que las principales quejas incluyen pagos irregulares y despidos injustificados, incluso de empleados con más de 20, 30 y hasta 40 años de servicio. Según Smith, ya se han presentado demandas para lograr el reintegro laboral y asegurar un pago justo conforme a la ley.
Los extrabajadores hicieron un llamado a Chiquita para que reactive sus operaciones en la provincia o, en su defecto, cumpla con todas las obligaciones laborales pendientes.