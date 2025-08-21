Presidente Mulino critica declaraciones de Francisco Smith sobre Chiquita Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , se refirió a las declaraciones de Francisco Smith, señalando que “solo un irresponsable hace una declaración como esa”. Mulino recordó que Smith “está libre gracias a la indulgencia de nuestro sistema de justicia” y que fue “el responsable de quebrar Changuinola y Bocas del Toro en mes y medio”.

El presidente se pronuncia tras las declaraciones de Francisco Smith

El mandatario agregó que no entiende cómo Smith puede afirmar que demandará a la bananera Chiquita, considerando que él es quien estuvo encausado penalmente y que no tiene autoridad para presentarse como dirigente de un sindicato inexistente.

"En principio debo tener la reunión antes de salir para Panamá, espero hacer el anuncio terminada la reunión con el dueño de Chiquita; Solo un irresponsable hace una declaración como esa, ese señor -Francisco- Smith está libre gracias a la indulgencia de nuestro sistema de… pic.twitter.com/xeJmyjXpZ3 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 21, 2025

“Que vaya por la sombrita mejor, a él no le conviene andar gritando locuras”, concluyó Mulino, quien indicó que realizará un anuncio oficial después de reunirse con el dueño de Chiquita antes de su viaje a Panamá.

Francisco Smith señalo denuncias de los exempleados

Francisco Smith, representante de los extrabajadores de Chiquita en Bocas del Toro, destacó que las principales quejas incluyen pagos irregulares y despidos injustificados, incluso de empleados con más de 20, 30 y hasta 40 años de servicio. Según Smith, ya se han presentado demandas para lograr el reintegro laboral y asegurar un pago justo conforme a la ley.

Los extrabajadores hicieron un llamado a Chiquita para que reactive sus operaciones en la provincia o, en su defecto, cumpla con todas las obligaciones laborales pendientes.