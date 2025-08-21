Presidente Mulino resalta avances en la construcción del nuevo hospital de Metetí en Darién.

Durante una conferencia de prensa celebrada este jueves 21 de agosto, el presidente José Raúl Mulino destacó el progreso en la recuperación de la construcción del nuevo hospital de Metetí, ubicado en la provincia de Darién.

Mulino señaló que, hace un año, encontró el proyecto en estado de completo abandono, con árboles creciendo dentro del recinto y herbazales invadiendo la estructura. Además, reveló que se hallaron elevadores nuevos almacenados a la intemperie, dentro de contenedores.

"Me encontré con dos realidades que me impactaron aquí en Darién. Una provincia que quiero mucho porque la conozco mucho. Me encontré, en ese momento, con el Centro de Recepción de Migrantes de Lajas Blancas (...) y lo otro que me impacto, fue el total abandono de este hospital", señaló el mandatario.

El Hospital de Metetí, que actualmente registra un 46 % de avance en su construcción, beneficiará a más de 70 mil personas del distrito de Chepo y de toda la provincia de Darién.