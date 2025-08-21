Darién Nacionales -  21 de agosto de 2025 - 10:48

Presidente Mulino destaca reducción drástica de migrantes en Darién

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino informó que el centro de Lajas Blancas en Darién recibió solo 10 migrantes recientemente.

Albergue en Lajas Blancas es abordado por el presidente Mulino

Por Noemí Ruíz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, destacó que la situación migratoria en Darién ha disminuido drásticamente. “Ese centro de Lajas Blancas era un centro de concentración del siglo XXI. Impresionante ver desde el helicóptero el río lleno de cayucos, que podían recibir 25 o 30 personas y llegaban 30 mil al mes. Con determinación y la coordinación del Ministerio de Seguridad y SENAFRONT, ordené cerrarlo, y al día de hoy han llegado solo 10 personas”, declaró el mandatario.

Presidente Mulino busca mitigar el flujo migratorio en Daríen

El mandatario destacó que la medida responde a la necesidad de controlar el ingreso de migrantes y mejorar la seguridad en la región, reforzando la coordinación con las autoridades de seguridad y fronterizas.

