Presidente Mulino destaca reducción drástica de migrantes en Darién

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, destacó que la situación migratoria en Darién ha disminuido drásticamente. “Ese centro de Lajas Blancas era un centro de concentración del siglo XXI. Impresionante ver desde el helicóptero el río lleno de cayucos, que podían recibir 25 o 30 personas y llegaban 30 mil al mes. Con determinación y la coordinación del Ministerio de Seguridad y SENAFRONT, ordené cerrarlo, y al día de hoy han llegado solo 10 personas”, declaró el mandatario.