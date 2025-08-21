Presidente Mulino afirma que se publicará uso de partida discrecional

El presidente de Panamá , José Raúl Mulino, respondió este jueves a cuestionamientos sobre la falta de publicación de los reportes del uso de la partida discrecional entregada a los presidentes de la República, asegurando que la información será subida a la web.

Presidente Mulino asegura que se publicará el uso de la partida discrecional

"La orden es que se suba. Yo no tengo nada que esconder ni estoy pagándole barrigas a gordos", respondió este jueves el presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, al ser cuestionado porque no se han publicado los reportes sobre el uso de la Partida Discrecional. pic.twitter.com/Ag6yVvcjDu — Telemetro Reporta (@TReporta) August 21, 2025

“Esa partida no sé por qué no está en la web, pregúntele al ministro Orillac a la salida. La orden es que se suba, no tengo nada qué esconder, y no estoy pagándole barriga a gordos”, declaró Mulino.

El mandatario enfatizó que no existen irregularidades en el manejo de los fondos y reiteró su compromiso con la transparencia en la administración pública.