Presidente Mulino afirma que se publicará uso de partida discrecional

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, respondió este jueves a cuestionamientos sobre la falta de publicación de los reportes del uso de la partida discrecional entregada a los presidentes de la República, asegurando que la información será subida a la web.
Presidente Mulino asegura que se publicará el uso de la partida discrecional
“Esa partida no sé por qué no está en la web, pregúntele al ministro Orillac a la salida. La orden es que se suba, no tengo nada qué esconder, y no estoy pagándole barriga a gordos”, declaró Mulino.
El mandatario enfatizó que no existen irregularidades en el manejo de los fondos y reiteró su compromiso con la transparencia en la administración pública.