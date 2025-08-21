Darién Nacionales -  21 de agosto de 2025 - 12:44

Presidente Mulino afirma que se publicará uso de partida discrecional

Presidente Mulino asegura que los reportes sobre la partida discrecional se subirán a la web y rechaza irregularidades en su uso.

Presidente Mulino afirma que se publicará uso de partida discrecional

Presidente Mulino afirma que se publicará uso de partida discrecional

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, respondió este jueves a cuestionamientos sobre la falta de publicación de los reportes del uso de la partida discrecional entregada a los presidentes de la República, asegurando que la información será subida a la web.

“Esa partida no sé por qué no está en la web, pregúntele al ministro Orillac a la salida. La orden es que se suba, no tengo nada qué esconder, y no estoy pagándole barriga a gordos”, declaró Mulino.

El mandatario enfatizó que no existen irregularidades en el manejo de los fondos y reiteró su compromiso con la transparencia en la administración pública.

