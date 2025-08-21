Panamá Nacionales -  21 de agosto de 2025 - 11:58

Traslado del Aeropuerto de Albrook por tren Panamá-David-Frontera, solo es conceptual

El presidente Mulino señala que la posible reubicación del Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert a Panamá Pacífico es una idea conceptual.

Traslado del Aeropuerto de Albrook 

Traslado del Aeropuerto de Albrook 

Foto/Tomada de APA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que el posible traslado del Aeropuerto Internacional de Albrook(Aeropuerto Marcos A. Gelabert) al área de Panamá Pacífico es una idea conceptual, dentro de los estudios financieros del proyecto de tren Panamá-David-Frontera.

Presidente Mulino aclara que traslado del Aeropuerto de Albrook es conceptual

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958566307777138735&partner=&hide_thread=false

“El ferrocarril está en una etapa de estudio financiero, que es quizás la columna vertebral de un proyecto de esta magnitud. Hemos tenido reuniones con entes financieros interesados en el proyecto. El tema de Albrook (Aeropuerto Marcos A. Gelabert) es una idea, porque a algún lugar debe llegar el tren. Si se toma esa decisión, se movería a Panamá Pacífico”, señaló Mulino. “El ferrocarril está en una etapa de estudio financiero, que es quizás la columna vertebral de un proyecto de esta magnitud. Hemos tenido reuniones con entes financieros interesados en el proyecto. El tema de Albrook (Aeropuerto Marcos A. Gelabert) es una idea, porque a algún lugar debe llegar el tren. Si se toma esa decisión, se movería a Panamá Pacífico”, señaló Mulino.

El mandatario destacó que, por ahora, el proyecto sigue en fase de estudio financiero, y que cualquier decisión sobre el aeropuerto dependerá del avance de los análisis y de la viabilidad del ferrocarril, considerado clave para la conectividad y transporte regional.

En esta nota:
Seguir leyendo

Primera Dama Maricel Cohen de Mulino entrega ayuda humanitaria y sillas de ruedas en Darién

Situación del incinerador de droga en Panamá es expuesta por el Ministro de Seguridad

Agroferias del IMA: dónde y cuándo se realizarán este viernes 22 de agosto

Recomendadas

Más Noticias