Panamá Nacionales -  20 de agosto de 2025 - 15:25

No se lo pierda: agroferias del IMA con arroz de 20 lb por solo $5

El IMA tiene previsto realizar las agroferias en diferentes puntos del país el jueves 21 y viernes 22 de agosto.

IMA revela horarios y sedes de sus agroferias

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán este jueves 21 y viernes 22 de agosto una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Las agroferias se llevarán a cabo a partir de las 8:00 a.m. en distintos puntos de provincias como Veraguas, Los Santos, Herrera y Panamá Oeste.

Agroferias del IMA para el jueves 21 de agosto

Veraguas

  • Casa Comunal de Aromillo, distrito de Cañazas.
  • Cancha techada del Espino de Santa Rosa, corregimiento Calos Santana, distrito de Santiago.

Darién

  • Centro de Salud materno infantil de Metetí, distrito de Pinogana.

Panamá

  • Cancha de la Escuela Santa Rita, corregimiento Ernesto Córdoba Campos, distrito de San Miguelito.

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Manaca, distrito de Barú
  • Cancha Comunal de Cuesta Piedra, distrito de Tierras Altas.

Panamá Oeste

  • Casa Local de Los Cañones, corregimiento de La Trinidad, distrito de Capira.

Los Santos

  • Cancha Comunal de Las Tablas Abajo, distrito de Las Tablas.

Panamá Este

  • Cancha Comunal, corregimiento de González Vásquez, distrito de Chimán.

Coclé

  • Casa Comunal Los Rincones, corregimeinto de El Hato, distrito de Aguadulce.

Herrera

  • Terrenos frente a la escuela de Las Llanas Arriba de Los Pozos.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1957864148496445879?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1957864148496445879%7Ctwgr%5E31256c1a0ba1d187712ada50376027b849595433%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftelemetro.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17557203103634051&partner=&hide_thread=false

Agroferias del IMA para el viernes 22 de agosto

Colón

  • Sector de La Loma, corregimiento Palmas Bellas, distrito de Chagres

Coclé

  • Casa local de Villarreal, distrito de Natá

Herrera

  • Cancha Comunal del corregimiento de Los Cerritos de Los Pozos

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Pedregal, distrito de David

Panamá Oeste

  • Casa Cultural de Monte Oscuro, corregimiento de Cermeño, distrito de Capira
  • Parque de La Milagrosa, calle principal, corregimiento de Playa Leona, distrito de La Chorrera.

Los Santos

  • Cancha Comunal de Tonosí, distrito de Tonosí

Veraguas

  • Junta Comunal Nuestro Amo de La Carrillo, distrito de Atalaya
  • Junta Comunal de Calidonia, distrito de Soná

Panamá

  • Estacionamiento de la parroquia de San Joaquín, corregimiento de Pedregañ
  • Cerro Viento, parque de la Junta, circunvalación B, corregimiento Rufina Alfaro, distrito de San Miguelito
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1958215946914472216&partner=&hide_thread=false
