Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2025 - 15:18

¿Dónde y cuándo? Estas son las agroferias del IMA este miércoles 20 y jueves 21 de agosto

El IMA tiene previsto realizar las agroferias en diferentes puntos del país el miércoles 20 y jueves 21 de agosto. Además ofrecerán bolsas de comida por $5.00.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán este miércoles 20 y jueves 21 de agosto una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Las agroferias se llevarán a cabo a partir de las 8:00 a.m. en distintos puntos de provincias como Veraguas, Los Santos, Herrera y Panamá Oeste.

Agroferias del IMA para el miércoles 20 de agosto

Veraguas

  • Agencia IMA de Soná, corregimiento de Soná cabecera.
  • Casa Comunal de El Pilón, distrito de Montijo.

Panamá

  • Parque Eliodoro Patiño, corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá.

Chiriquí

  • Chanca Comunal de Portorero de Caña, distrito de Tolé.

Panamá Oeste

  • Casa Cultural Ollas Abajo, corregimiento Los Díaz, distrito de La Chorrera.

Los Santos

  • Cancha Comunal de El Carate, distrito de Las Tablas.

Herrera

  • Terreno de la feria de San Sebastián de Ocú, corregimiento de Ocú cabecera.
Agroferias del IMA para el jueves 21 de agosto

Veraguas

  • Casa Comunal de Aromillo, distrito de Cañazas.
  • Cancha techada del Espino de Santa Rosa, corregimiento Calos Santana, distrito de Santiago.

Darién

  • Centro de Salud materno infantil de Metetí, distrito de Pinogana.

Panamá

  • Cancha de la Escuela Santa Rita, corregimiento Ernesto Córdoba Campos, distrito de San Miguelito.

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Manaca, distrito de Barú
  • Cancha Comunal de Cuesta Piedra, distrito de Tierras Altas.

Panamá Oeste

  • Casa Local de Los Cañones, corregimiento de La Trinidad, distrito de Capira.

Los Santos

  • Cancha Comunal de Las Tablas Abajo, distrito de Las Tablas.

Panamá Este

  • Cancha Comunal, corregimiento de González Vásquez, distrito de Chimán.

Coclé

  • Casa Comunal Los Rincones, corregimeinto de El Hato, distrito de Aguadulce.

Herrera

  • Terrenos frente a la escuela de Las Llanas Arriba de Los Pozos.
