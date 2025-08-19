¿Dónde y cuándo? Estas son las agroferias del IMA este miércoles 20 y jueves 21 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán este miércoles 20 y jueves 21 de agosto una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.
Las agroferias se llevarán a cabo a partir de las 8:00 a.m. en distintos puntos de provincias como Veraguas, Los Santos, Herrera y Panamá Oeste.
Agroferias del IMA para el miércoles 20 de agosto
Veraguas
- Agencia IMA de Soná, corregimiento de Soná cabecera.
- Casa Comunal de El Pilón, distrito de Montijo.
Panamá
- Parque Eliodoro Patiño, corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá.
Chiriquí
- Chanca Comunal de Portorero de Caña, distrito de Tolé.
Panamá Oeste
- Casa Cultural Ollas Abajo, corregimiento Los Díaz, distrito de La Chorrera.
Los Santos
- Cancha Comunal de El Carate, distrito de Las Tablas.
Herrera
- Terreno de la feria de San Sebastián de Ocú, corregimiento de Ocú cabecera.
Agroferias del IMA para el jueves 21 de agosto
Veraguas
- Casa Comunal de Aromillo, distrito de Cañazas.
- Cancha techada del Espino de Santa Rosa, corregimiento Calos Santana, distrito de Santiago.
Darién
- Centro de Salud materno infantil de Metetí, distrito de Pinogana.
Panamá
- Cancha de la Escuela Santa Rita, corregimiento Ernesto Córdoba Campos, distrito de San Miguelito.
Chiriquí
- Cancha Comunal de Manaca, distrito de Barú
- Cancha Comunal de Cuesta Piedra, distrito de Tierras Altas.
Panamá Oeste
- Casa Local de Los Cañones, corregimiento de La Trinidad, distrito de Capira.
Los Santos
- Cancha Comunal de Las Tablas Abajo, distrito de Las Tablas.
Panamá Este
- Cancha Comunal, corregimiento de González Vásquez, distrito de Chimán.
Coclé
- Casa Comunal Los Rincones, corregimeinto de El Hato, distrito de Aguadulce.
Herrera
- Terrenos frente a la escuela de Las Llanas Arriba de Los Pozos.