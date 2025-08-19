Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2025 - 13:46

MINSA detecta irregularidades en locales de San Miguelito

El MINSA inspeccionó locales en la 9 de Enero, San Miguelito, donde halló fallas en manipulación de alimentos y venta de tabaco. Se aplicarán sanciones.

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de su equipo en San Miguelito, realizó un operativo de inspección en locales del sector de la 9 de Enero, donde se detectaron irregularidades en la manipulación de alimentos y la venta de tabaco.

Las autoridades de salud levantaron actas y anunciaron que se aplicarán las sanciones correspondientes, con el objetivo de garantizar la protección de la salud pública y el cumplimiento de las normativas vigentes.

