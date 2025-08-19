Comando Sur de Estados Unidos refuerza cooperación en seguridad durante visita a Panamá

El almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de Estados Unidos , realizó una visita oficial a Panamá del 17 al 18 de agosto, en la que supervisó el curso combinado de orientación en la selva y sostuvo reuniones con altos líderes de seguridad del país.

La capacitación, desarrollada en la Base Cristóbal Colón del Servicio Nacional Aeronaval, fue dirigida por estamentos panameños en coordinación con el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. El entrenamiento busca fortalecer las habilidades de supervivencia y movilidad en entornos de difícil acceso, al tiempo que refuerza la capacidad conjunta de ambos países para enfrentar amenazas regionales.

Comando Sur de EE. UU. fortalece cooperación en seguridad durante visita a Panamá

El embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó la relevancia estratégica del curso: "Este entrenamiento subraya cómo Panamá y Estados Unidos estamos ampliando nuestra cooperación en seguridad, fortaleciendo a ambas naciones y reafirmando nuestro compromiso con la estabilidad regional".

Se trata de la tercera visita del almirante Holsey a Panamá en lo que va del año, lo que refleja el interés de Estados Unidos en consolidar su relación histórica con el país. “Entrenar hombro a hombro con nuestros socios panameños genera confianza y nos prepara para enfrentar desafíos compartidos en toda la región”, afirmó el alto mando militar.