¡Atención, Chepo! INADEH abre convocatoria para nuevos instructores

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

La iniciativa busca fortalecer la oferta educativa del INADEH en Chepo, promoviendo la capacitación técnica y profesional de calidad para los estudiantes y la comunidad.

¡Regresa nuestra jornada de reclutamiento de instructores! Visita este viernes 22 de agosto nuestro Centro de Formación de Chepo y aplica para formar parte de nuestro banco de datos. La convocatoria estará abierta en áreas como Hotelería y Turismo, Agropecuaria, Gastronomía, Electricidad, Belleza, Seguridad Industrial, Modistería y Artesanía, Idiomas, Contabilidad, Minería y Ambiente, Docencia y Responsabilidad Social, Tecnología y Construcción Civil. Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Requisitos: • Licenciatura en áreas afines. • De 3 a 5 años de experiencia. • Estar paz y salvo con la DGI y CSS.