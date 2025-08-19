¡Atención, Chepo! INADEH abre convocatoria para nuevos instructores

El INADEH invita a profesionales a participar en la jornada de reclutamiento para instructores que se llevará a cabo en los centros de formación del distrito de Chepo el próximo 22 de agosto de 2025, en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Contar con licenciatura en áreas afines.
- Tener entre 3 y 5 años de experiencia en su especialidad.
- Estar al día con la DGI y la CSS.
Las áreas de formación para esta convocatoria del INADEH incluyen
- Hotelería y turismo
- Agropecuaria
- Gastronomía
- Electricidad
- Belleza
- Seguridad industrial
- Modistería y artesanía
- Idiomas
- Contabilidad
- Minería y ambiente
- Docencia y responsabilidad social
- Tecnología
- Construcción civil
La iniciativa busca fortalecer la oferta educativa del INADEH en Chepo, promoviendo la capacitación técnica y profesional de calidad para los estudiantes y la comunidad.