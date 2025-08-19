Chepo Nacionales -  19 de agosto de 2025 - 16:06

¡Atención, Chepo! INADEH abre convocatoria para nuevos instructores

El INADEH realizará una jornada de reclutamiento el 22 de agosto de 2025, dirigida a profesionales con experiencia en distintas áreas técnicas y académicas.

INADEH abre convocatoria para nuevos instructores.

INADEH abre convocatoria para nuevos instructores.

INADEH
Jenifer Montero
Por Jenifer Montero

El INADEH invita a profesionales a participar en la jornada de reclutamiento para instructores que se llevará a cabo en los centros de formación del distrito de Chepo el próximo 22 de agosto de 2025, en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Contar con licenciatura en áreas afines.
  • Tener entre 3 y 5 años de experiencia en su especialidad.
  • Estar al día con la DGI y la CSS.

Las áreas de formación para esta convocatoria del INADEH incluyen

  • Hotelería y turismo
  • Agropecuaria
  • Gastronomía
  • Electricidad
  • Belleza
  • Seguridad industrial
  • Modistería y artesanía
  • Idiomas
  • Contabilidad
  • Minería y ambiente
  • Docencia y responsabilidad social
  • Tecnología
  • Construcción civil

La iniciativa busca fortalecer la oferta educativa del INADEH en Chepo, promoviendo la capacitación técnica y profesional de calidad para los estudiantes y la comunidad.

Embed - INADEH on Instagram: "¡Regresa nuestra jornada de reclutamiento de instructores! Visita este viernes 22 de agosto nuestro Centro de Formación de Chepo y aplica para formar parte de nuestro banco de datos. La convocatoria estará abierta en áreas como Hotelería y Turismo, Agropecuaria, Gastronomía, Electricidad, Belleza, Seguridad Industrial, Modistería y Artesanía, Idiomas, Contabilidad, Minería y Ambiente, Docencia y Responsabilidad Social, Tecnología y Construcción Civil. Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Requisitos: • Licenciatura en áreas afines. • De 3 a 5 años de experiencia. • Estar paz y salvo con la DGI y CSS. #ConPasoFirme #TransformamosVidas"
View this post on Instagram

A post shared by INADEH (@inadehoficial)

En esta nota:
Seguir leyendo

Contraloría General: Publican edicto de demanda de inconstitucionalidad contra Panama Ports Company

ANCON y MiAmbiente firman alianza por la conservación y sostenibilidad en Panamá

La Superintendencia de Sujetos no Financiaros presenta la nueva Guía de Consulta

Recomendadas

Más Noticias