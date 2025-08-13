INADEH ofrece curso presencial de inseminación artificial en bovinos en Veraguas

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que en el centro de formación de El Bongo, en Montijo, provincia de Veraguas, se dictará el curso de inseminación artificial en bovinos.
¿Qué cursos ofrece INADEH en agosto 2025?
- Inglés técnico para electricidad - Bonifacio Pererira
- Interpretación de planos de plomería - Changuinola
- Primeros auxilios - Changuinola
- Inseminación artificial de bovino - Chepo
- Cocina peruana - Chepo
- Albañilería, mosaico y azulejo - Chiriquí Grande
- Corte y soldadura de arco eléctrico Smaw - Gmaw Básico - Chiriquí Grande
- Administración agrícola - Chitré
- Freno, dirección y suspensión - Chitré
- Construcción e instalación de líneas en sistemas de media tensión subterráneo - Colón