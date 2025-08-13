Panamá Nacionales -  13 de agosto de 2025 - 15:48

INADEH ofrece curso presencial de inseminación artificial en bovinos en Veraguas

El INADEH informa que las clases se impartirán desde esta semana, en modalidad presencial, con una duración de 152 horas.

INADEH ofrece curso presencial de inseminación artificial.

INADEH ofrece curso presencial de inseminación artificial.

INADEH
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que en el centro de formación de El Bongo, en Montijo, provincia de Veraguas, se dictará el curso de inseminación artificial en bovinos.

Las clases se impartirán desde esta semana, en modalidad presencial, con una duración de 152 horas. Los interesados pueden inscribirse llamando al teléfono 935-1709.

Embed - INADEH on Instagram: "¡CUPOS DISPONIBLES! Aplica al curso de Inseminación Artificial en Bovinos en nuestro Centro de Formación El Bongo, Montijo, Veraguas. • 152 Horas • Modalidad Presencial • Horario Matutino ¡Aún estás a tiempo! INADEH busca transformar tu vida. #ConPasoFirme #TransformamosVidas"
View this post on Instagram

A post shared by INADEH (@inadehoficial)

Le podría interesar: INADEH: Conoce horarios, sedes y modalidad del curso de Administración de Propiedad Horizontal

¿Qué cursos ofrece INADEH en agosto 2025?

  • Inglés técnico para electricidad - Bonifacio Pererira
  • Interpretación de planos de plomería - Changuinola
  • Primeros auxilios - Changuinola
  • Inseminación artificial de bovino - Chepo
  • Cocina peruana - Chepo
  • Albañilería, mosaico y azulejo - Chiriquí Grande
  • Corte y soldadura de arco eléctrico Smaw - Gmaw Básico - Chiriquí Grande
  • Administración agrícola - Chitré
  • Freno, dirección y suspensión - Chitré
  • Construcción e instalación de líneas en sistemas de media tensión subterráneo - Colón
En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA en Panamá: Todas las que se realizarán el 14 y 15 de agosto

Metro de Panamá anuncia cierre nocturno de carriles en El Ingenio

Reportan el fallecimiento de dos reclusos en cárceles La Joya y La Nueva Joya

Recomendadas

Más Noticias