MEDUCA, último día de clase del segundo trimestre será en esta fecha

De acuerdo con el calendario escolar oficial del Ministerio de Educación ( MEDUCA ) , el segundo trimestre del año lectivo 2025, iniciado el 23 de junio, culminará el viernes 12 de septiembre tras 14 semanas de clases reglamentarias.

El receso escolar se extenderá del lunes 15 al viernes 19 de septiembre, ofreciendo un período de descanso a estudiantes y docentes de todo el país. Estas pausas estratégicas forman parte de la organización académica anual, que busca promover el bienestar y el rendimiento de la comunidad educativa.

Calendario del MEDUCA señala inicio del tercer trimestre

Calendario escolar del MEDUCA actualizado 2025.jpg

El tercer trimestre se desarrollará del lunes 22 de septiembre hasta el martes 30 de diciembre, lapso en el que se llevarán a cabo las evaluaciones finales, actividades institucionales y actos de graduación que marcarán el cierre del año escolar 2025.

El MEDUCA subrayó que los períodos de descanso son esenciales para fortalecer la salud mental, la motivación y el aprendizaje de estudiantes y docentes antes de encarar la última etapa del ciclo académico.