Subcomisión de Educación de la Asamblea busca transparentar criterios para las becas del IFARHU.

La Subcomisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional continúa avanzando en las discusiones orientadas a analizar y transparentar los criterios bajo los cuales se otorgan las Becas, Asistencias Económicas Educativas y Auxilios Económicos en el país.

Durante una sesión reciente, el director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, explicó los cambios implementados en el programa de Auxilios Económicos.

“Ahora existe una evaluación socioeconómica que antes no se realizaba. Los Auxilios son un subprograma que incluye beneficios como los Puestos Distinguidos, que se otorgan a estudiantes que se gradúan con los primeros puestos de honor de su promoción”, señaló.

Godoy también señaló que el IFARHU mantiene convenios con diversas instituciones educativas mediante la figura de Concurso General. Sin embargo, recalcó que no todos los apoyos se otorgan exclusivamente por mérito académico.

En el marco de estas discusiones, los diputados de la Comisión de Educación también enfatizaron la importancia de reforzar la protección de los datos personales de los menores beneficiarios. Propusieron que no se mantenga registro de la cédula de identidad de los menores de edad que reciben Becas, Auxilios Económicos o Créditos Educativos, como una medida para garantizar su seguridad y privacidad.