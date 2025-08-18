Panamá Nacionales -  18 de agosto de 2025 - 15:10

Bancada Vamos publicará actas, votaciones y decisiones en las comisiones de la Asamblea

La bancada independiente Vamos promete transparencia en la Asamblea: publicará actas de comisiones y rendirá cuentas en sesiones abiertas al público.

Noemí Ruíz
La bancada independiente Vamos anunció un compromiso con la transparencia legislativa, al asegurar que publicará todas las actas de sesiones de las comisiones de la Asamblea Nacional que preside, incluyendo detalles de las votaciones, intervenciones y decisiones.

Además, la agrupación se comprometió a realizar rendición de cuentas cada cuatro meses en sesiones abiertas al público, así como a citar a ministros y altos funcionarios cuando los temas lo requieran. También adelantó que dará prioridad a los proyectos por orden de llegada, como parte de su promesa de una gestión más ordenada y justa.

Comisiones presididas por la bancada Vamos

En total, la bancada independiente preside cinco comisiones permanentes de la Asamblea Nacional:

  • Comisión de la Mujer, la Niñez, Juventud y Familia: Alexandra Brenes
  • Comisión de Economía y Finanzas: Eduardo Gaitán
  • Comisión de Educación: Jorge Bloise
  • Comisión de Población: Lenín Ulate
  • Comisión de Relaciones Exteriores: Walkiria Chandler

Con estas medidas, Vamos busca reforzar su imagen como una bancada que apuesta por la rendición de cuentas y la participación ciudadana dentro de la gestión legislativa.

