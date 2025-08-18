Autoridades Tributarias de Panamá y Ecuador firman convenio en materia tributaria.

Autoridades Tributarias de Panamá y Ecuador formalizaron la firma de un convenio de intercambio de información en materia tributaria, con el objetivo de fortalecer la transparencia, prevenir delitos tributarios, financieros y promover la inversión bilateral.

Durante el acto protocolar, el ministro encargado de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos, destacó que este acuerdo contribuirá a avanzar en la exclusión de Panamá de la lista de paraísos fiscales del Ecuador, en línea con la agenda de reformas y la solicitud de ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por su parte, el director general de Ingresos, Camilo Valdés, subrayó que este paso demuestra la voluntad de Panamá de combatir los delitos tributarios y el lavado de activos como política de Estado, al tiempo que fortalecerá la atracción de inversiones entre ambos países.

A su vez, el director general del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, Damián Larco, destacó que el convenio no es solo un acto jurídico, sino “un acto de confianza mutua y de visión compartida”, que permitirá implementar mecanismos modernos para el intercambio de información, incluyendo el intercambio automático, previo requerimiento y espontáneo, así como asistencia técnica mutua.

Este pacto marca el inicio de una etapa de colaboración activa, orientada a generar resultados concretos para las economías y administraciones tributarias de ambas naciones, reforzando la transparencia y la cooperación como pilares del desarrollo regional.