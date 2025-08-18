Pilotos UNPAC: aviadores panameños se actualizan con diplomados para impulsar su carrera

La Unión Panameña de Aviadores Comerciales ( Pilotos UNPAC ), en alianza con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá y el Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE), llevan adelante dos diplomados, en la continuación del proceso de actualización de los profesionales de la aviación del país.

Uno de estos diplomados está dirigido a la actualización teórica aeronáutica, y otro se enfoca en docencia superior aeronáutica, con un enfoque en el desarrollo de las competencias y habilidades de los participantes.

Contenido relacionado: ITSE y Copa Airlines firman alianza para presentar la nueva carrera Técnico

La capitán Ilma Velásquez, secretaria general de la UNPAC, señaló que estas iniciativas académicas abren un mundo de posibilidades para los profesionales del sector aeronáutico, habiendo efectuado la primera versión del Diplomado Técnico Aeronáutico en el 2024, donde se graduaron más de 100 pilotos.

“Estos profesionales enriquecieron sus conocimientos gracias a estos ejercicios académicos, teniendo además el respaldo de los operadores aéreos, con la consagración de horas de vuelo, promoviendo la formación integral”, apuntó la dirigente. “Estos profesionales enriquecieron sus conocimientos gracias a estos ejercicios académicos, teniendo además el respaldo de los operadores aéreos, con la consagración de horas de vuelo, promoviendo la formación integral”, apuntó la dirigente.

Parte de estas iniciativas académicas, explicó la capitán Velásquez, se enfocan dentro un proyecto educativo a nivel superior, con la próxima creación de una Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas.

“Es un compromiso con la excelencia de la población de pilotos panameños y la oportunidad de que puedan completar más rápidamente sus horas de vuelo a través de la educación”, indicó la secretaria general de la UNPAC. “Es un compromiso con la excelencia de la población de pilotos panameños y la oportunidad de que puedan completar más rápidamente sus horas de vuelo a través de la educación”, indicó la secretaria general de la UNPAC.

UNPAC completa diplomados desde el 2024

Con estas iniciativas, se completan ya tres diplomados; el primero de ellos realizado el pasado año, graduó a 102 profesionales aeronáuticos; este año, 122 personas están tomando el Diplomado Técnico Aeronáutico, y un total de 60 participan del Diplomado en Docencia Superior Aeronáutica.

UNPAC Con estas iniciativas, se completan ya tres diplomados Cortesía

Incentivos el Diplomado Técnico Aeronáutico permite a los participantes una profusa actualización en materias técnicas y especializadas, inherentes a esta profesión; mientras, el Diplomado en Docencia Superior Aeronáutica, tiene como objetivo actualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el apoyo de profesores del ICASE.

Ambos ejercicios académicos brindan un importante incentivo y beneficio a los participantes en su desarrollo personal y profesional, que consigan terminar los módulos correspondientes.

Las empresas Copa Airlines, la aerolínea de bandera panameña más importante del país, y DHL Aero Expreso, la compañía de movimiento de carga aérea de mayor presencia a nivel mundial, reconocerán 50 horas de vuelo a quienes culminen el Diplomado Técnico Aeronáutico.

La Unión Panameña de Aviadores Comerciales sigue adelante en este proceso de actualización para los profesionales de la aviación, dentro de una industria que está en constante evolución, adaptándose a las demandas tecnológicas globales, incorporando estrategias en el desarrollo del aprendizaje significativo y sistemático.