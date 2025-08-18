Minsa investiga muerte de paciente en urgencias del Hospital Nicolás A. Solano

El Ministerio de Salud ( Minsa ) informó que, tras la lamentable muerte de un paciente el 13 de agosto de 2025 mientras esperaba atención en la sala de urgencias del Hospital Regional Nicolás A. Solano (HRNAS), se han iniciado investigaciones administrativas al personal médico que estaba de turno ese día. La medida busca preservar la integridad del proceso investigativo, garantizar la transparencia y salvaguardar el derecho a la salud de la población.

El Minsa reiteró su plena disposición a colaborar con el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, con el objetivo de esclarecer los hechos con total rigor, agotar todas las diligencias y establecer responsabilidades con estricto apego al debido proceso.

Contexto del HRNAS

Anualmente, el cuarto de urgencias del HRNAS atiende más de 67 mil pacientes.

En lo que va del 2025, más de 38 mil personas han buscado atención de urgencias en este hospital.

Medidas de prevención y capacitación por el MINSA

Para reforzar la calidad y humanidad en la atención, el Minsa iniciará programas de capacitación exhaustivos dirigidos al personal médico, de enfermería y administrativo.

Estas acciones incluirán:

Protocolos de urgencias

Sensibilidad hacia los pacientes

Cultura de empatía institucional

Las capacitaciones se extenderán posteriormente al resto de los hospitales del sistema público. El Ministerio de Salud reiteró su compromiso con la calidad, responsabilidad y ética en todas sus instalaciones, lamentó profundamente los hechos y expresó condolencias a la familia del señor Marvin Antonio Rodríguez Reyes. Además, hizo un llamado al personal de salud a poner siempre al paciente en el centro de su actuación profesional, actuando con responsabilidad, respeto y sensibilidad.