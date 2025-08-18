CSS: Banco de Sangre del Complejo extiende horario para donaciones

El Banco de Sangre del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid anunció la extensión de su horario de atención para facilitar la donación destinada a pacientes hospitalizados en diferentes unidades ejecutoras de la Caja de Seguro Social ( CSS ) .

Desde ahora, el servicio atenderá de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., y los fines de semana y días feriados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

La medida busca beneficiar a pacientes de hospitales como el Dra. Susana Jones Cano (Villa Lucre), Irma de Lourdes Tzanetatos (24 de Diciembre), Chepo, la Ciudad de la Salud y otras instalaciones médicas en el interior del país.

Cómo donar en el banco de sangre de la CSS

Las personas interesadas pueden acercarse al cuarto piso del edificio de La Especializada en el Complejo Hospitalario, o comunicarse a los teléfonos 503-6252 y 503-6253.

El tecnólogo médico Arthur Bradley, subjefe técnico administrativo del Banco de Sangre, hizo un llamado a la población a donar, especialmente sangre tipo RH negativo, debido a la escasez existente por la alta demanda.

Importancia de la donación

Cada unidad de sangre puede salvar hasta tres vidas.

El proceso de donación toma entre 5 y 10 minutos.

Solo se extrae un 10% del volumen sanguíneo del cuerpo, lo cual no afecta el funcionamiento normal del organismo.

El Banco de Sangre reiteró la importancia de la participación ciudadana para mantener abastecidas las reservas, fundamentales para atender emergencias y tratamientos de pacientes en todo el país.