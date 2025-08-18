CSS: calcula tu pensión con “Mi Retiro Seguro” en Mi Caja Digital

La Caja de Seguro Social (CSS) presentó “Mi Retiro Seguro”, una nueva función dentro de Mi Caja Digital que permite a los asegurados calcular su pensión con datos reales, revisar sus aportaciones y planificar la jubilación. El servicio está disponible para mujeres desde los 57 años y hombres desde los 62.

Mi Returo Seguro, está disponible en micajadigital.css.gob.pa (requiere cuenta activa), la plataforma muestra proyección estimada de pensión y sistema al que perteneces, además, permite verificar aportes y detectar cuotas faltantes mes a mes e incluye validación de identidad con 3 preguntas de seguridad.

Cómo acceder a Mi Retiro Seguro de la CSS

Ámbar Moreno, directora de proyectos de la @CSSPanama, indicó que la nueva herramienta permite fiscalizar los aportes mes a mes y el número de cotizaciones.

Entra a micajadigital.css.gob.pa .

. Inicia sesión con tu cédula y contraseña (debes estar registrado).

y (debes estar registrado). Ingresa al servicio “Mi retiro voluntario” .

. Responde tres preguntas de seguridad para validar tu identidad.

para validar tu identidad. En “Proyección de pensión” verás el monto estimado y el régimen al que perteneces.

verás el y el al que perteneces. En “Aportaciones” podrás auditar cuotas y reportar faltantes.

Funciones principales

Proyección de pensión: cálculo estimado con tus datos de cotización.

Verificación de aportes: consulta de cuotas registradas y seguimiento mes a mes.

Fiscalización: identificación de cuotas omitidas por el empleador para gestionar correcciones.

Ámbar Moreno, directora de Proyectos de la CSS, señaló que la entidad tiene 702 mil usuarios registrados en la Caja Digital y Mi Retiro Seguro; cada día se crean entre 1,000 y 2,000 cuentas. La gente quiere saber sus aportaciones, sus cuotas y cuál sería esa proyección a futuro de una pensión.

César Herrera, director de Finanzas de la CSS, indicó que institución nunca me dijo cuánto tenía en mi cuenta individual… muchos menores de 35 años no sabíamos en qué sistema estábamos ni con cuánto nos jubilaríamos.

César Herrera, director de Finanzas de la CSS

Beneficios para el asegurado