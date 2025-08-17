Este miércoles se presentará el Presupuesto General 2026 ante la Comisión de Presupuesto.

Este miércoles 20 de agosto, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, presentará el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Hace unas semanas, el ministro Chapman presentó ante el Pleno el proyecto de Ley del Presupuesto, el cual asciende a 34,901 millones de dólares, lo que representa un incremento de 4,181 millones de dólares respecto al presupuesto anterior.
Según Chapman, este aumento responde a factores como la amortización de la deuda y al incremento de sus intereses, así como el pago de compromisos como los aportes extraordinarios a la Caja de Seguro Social (CSS) y otras obligaciones del Estado relacionadas con la deuda pública heredada.