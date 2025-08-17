Este miércoles se presentará el Presupuesto General 2026 ante la Comisión de Presupuesto.

Este miércoles 20 de agosto, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, presentará el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

"Espero que ahora puedan venir todas las instituciones del Estado para poder que se sustenten y así poder hacer ese rol fiscalización que necesita hacer la Asamblea para hacer que los ciudadanos conozcan cada presupuesto de las instituciones", indicó el diputado y jefe de la bancada Vamos, Roberto Zuñiga.

El próximo miércoles se tiene programada la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, confirmó el jefe de bancada de Vamos, @RobertoJZuniga.

— Telemetro Reporta (@TReporta) August 17, 2025

Hace unas semanas, el ministro Chapman presentó ante el Pleno el proyecto de Ley del Presupuesto, el cual asciende a 34,901 millones de dólares, lo que representa un incremento de 4,181 millones de dólares respecto al presupuesto anterior.

Según Chapman, este aumento responde a factores como la amortización de la deuda y al incremento de sus intereses, así como el pago de compromisos como los aportes extraordinarios a la Caja de Seguro Social (CSS) y otras obligaciones del Estado relacionadas con la deuda pública heredada.