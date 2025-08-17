MOP avanza en el proceso de construcción de un puente vehicular en La Chorrera.

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) informa a los residentes de la calle La Gardenia, en la comunidad de La Pesita, corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera, que avanza el proceso para la construcción de un nuevo puente vehicular, como parte del proyecto de rehabilitación vial conocido como 'Tapahuecos'.

Hasta la fecha, se han realizado los estudios correspondientes, que incluyeron levantamiento de campo, estudio hidrográfico, presentación del anteproyecto para revisión técnica por parte del MOP y sondeos en el área, pasos previos a la aprobación definitiva.

Según la programación, el próximo 26 de agosto se llevará a cabo el replanteo físico de la obra, a cargo de la empresa Constructora Nova, tras lo cual se dará paso al ingreso de maquinaria para iniciar los trabajos de construcción.

La nueva estructura contará con una vida útil estimada de 40 años, lo que garantizará mayor seguridad y calidad de tránsito para los residentes y conductores del sector.