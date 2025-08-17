IDAAN detalla sectores donde se trabaja para normalizar el servicio en la ciudad de Panamá

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ), Rutilio Villarreal, informó que la planta potabilizadora de Chilibre ha normalizado el servicio de agua potable en un 88% para la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito.

Según explicó Villarreal, los trabajos finalizaron en el tiempo previsto; sin embargo, en algunos sectores todavía se realiza monitoreo para garantizar que el servicio llegue a toda la población.

Las labores, realizadas durante la madrugada de este domingo 17 de agosto y previstas para culminar a las 6:00p.m., incluyeron la instalación de una compuerta en la toma de agua cruda del Lago Alajuela.

Hasta el momento, los sectores del área este, Pedregal, San Antonio y Tocumen continúan sin servicio, y se trabaja para restablecerlo de manera óptima en las próximas horas.