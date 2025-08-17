Panamá Nacionales -  17 de agosto de 2025 - 18:28

IDAAN detalla sectores donde se trabaja para normalizar el servicio en la ciudad de Panamá

El IDAAN informó que, tras los trabajos en la planta potabilizadora de Chilibre, se continúa trabajando en la recuperación del servicio de agua potable.

Ana Canto

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal, informó que la planta potabilizadora de Chilibre ha normalizado el servicio de agua potable en un 88% para la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito.

Según explicó Villarreal, los trabajos finalizaron en el tiempo previsto; sin embargo, en algunos sectores todavía se realiza monitoreo para garantizar que el servicio llegue a toda la población.

Las labores, realizadas durante la madrugada de este domingo 17 de agosto y previstas para culminar a las 6:00p.m., incluyeron la instalación de una compuerta en la toma de agua cruda del Lago Alajuela.

Hasta el momento, los sectores del área este, Pedregal, San Antonio y Tocumen continúan sin servicio, y se trabaja para restablecerlo de manera óptima en las próximas horas.

