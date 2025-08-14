Panamá Entrevistas -

Abogado explica fallo que establece constitucionalidad sobre el presupuesto asignado al Órgano Judicial

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, explica que mediante un fallo del 2022 se establece la constitucionalidad del presupuesto asignado al Órgano Judicial y se contempla el criterio de interpretación de cómo estructura su funcionamiento y su presupuesto, con lo cual hay un papel limitado del Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto a las pretensiones de recortes. Ante la compensación de retiro aprobada mediante acuerdo, Araúz señala que se debe establecer una autorregulación y régimen disciplinario a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).