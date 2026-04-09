Órgano Judicial abre convocatoria de empleo: requisitos, salarios y cómo aplicar

El Órgano Judicial inició la convocatoria de empleo para integrar su base de datos de cargos en la jurisdicción civil. Los interesados podrán postularse a través de la plataforma web institucional hasta el miércoles 15 de abril de 2026.

Para concursar, los aspirantes deben ingresar al portal oficial https://cajapp.organojudicial.gob.pa/vacante . En el sitio se detallan las descripciones de cada cargo y los requisitos específicos.

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Las plazas están disponibles para las provincias de Coclé (Penonomé y Aguadulce), Panamá Oeste (La Chorrera y Chame) y Panamá (Panamá Centro y San Miguelito).

Para consultas, se han habilitado las líneas 212-7500, 212-7354 y 212-7300 (extensiones 8495, 0820, 0822, 0869, 1932, 1933 y 0725), en horario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Escala salarial por cargos en el Órgano Judicial