Panamá Nacionales -  9 de abril de 2026 - 11:35

Órgano Judicial abre convocatoria de empleo: requisitos, salarios y cómo aplicar

Las plazas en el Órgano Judicial están disponibles para las provincias de Coclé, Panamá Oeste y Panamá (Panamá Centro y San Miguelito).

Empleos en el Órgano Judicial 2026.

Empleos en el Órgano Judicial 2026.

Órgano Judicial
Ana Canto
Por Ana Canto

El Órgano Judicial inició la convocatoria de empleo para integrar su base de datos de cargos en la jurisdicción civil. Los interesados podrán postularse a través de la plataforma web institucional hasta el miércoles 15 de abril de 2026.

Proceso de aplicación a las vacantes del Órgano Judicial

Para concursar, los aspirantes deben ingresar al portal oficial https://cajapp.organojudicial.gob.pa/vacante. En el sitio se detallan las descripciones de cada cargo y los requisitos específicos.

Las plazas están disponibles para las provincias de Coclé (Penonomé y Aguadulce), Panamá Oeste (La Chorrera y Chame) y Panamá (Panamá Centro y San Miguelito).

Para consultas, se han habilitado las líneas 212-7500, 212-7354 y 212-7300 (extensiones 8495, 0820, 0822, 0869, 1932, 1933 y 0725), en horario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Escala salarial por cargos en el Órgano Judicial

  • Especialista en análisis de procesos: B/. 1,800.00
  • Asistente administrativo: B/. 1,350.00
  • Oficial Mayor III: B/. 1,350.00
  • Oficial Mayor II: B/. 1,225.00
  • Auxiliar de la oficina judicial: B/. 1,225.00
  • Oficial Mayor I: B/. 1,125.00
  • Escribiente II: B/. 1,025.00
  • Notificador Judicial I: B/. 1,000.00
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