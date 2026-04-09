Órgano Judicial abre convocatoria de empleo: requisitos, salarios y cómo aplicar

El Órgano Judicial inició la convocatoria de empleo para integrar su base de datos de cargos en la jurisdicción civil. Los interesados podrán postularse a través de la plataforma web institucional hasta el miércoles 15 de abril de 2026.
Las plazas están disponibles para las provincias de Coclé (Penonomé y Aguadulce), Panamá Oeste (La Chorrera y Chame) y Panamá (Panamá Centro y San Miguelito).
Para consultas, se han habilitado las líneas 212-7500, 212-7354 y 212-7300 (extensiones 8495, 0820, 0822, 0869, 1932, 1933 y 0725), en horario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Escala salarial por cargos en el Órgano Judicial
- Especialista en análisis de procesos: B/. 1,800.00
- Asistente administrativo: B/. 1,350.00
- Oficial Mayor III: B/. 1,350.00
- Oficial Mayor II: B/. 1,225.00
- Auxiliar de la oficina judicial: B/. 1,225.00
- Oficial Mayor I: B/. 1,125.00
- Escribiente II: B/. 1,025.00
- Notificador Judicial I: B/. 1,000.00