Activan Alerta Amber por desaparición de dos adolecentes en Chiriquí y Veraguas

La PGN activó una Alerta Amber tras la desaparición de las menores: Esthivaly Arena de 13 años y Anaryelys Gonzáles de 17 años.

Alerta Amber por desaparición de dos menores.

Jenifer Montero

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha activado una Alerta Amber para localizar a dos menores de edad: Esthivaly Arena de 13 años y Anaryelys Gonzáles de 17 años.

La activación de la alerta sigue los parámetros establecidos por la Ley 469 del 08 de mayo de 2025, que regula el protocolo de búsqueda urgente de menores de edad desaparecidos en Panamá.

Las menores fueron vistas por última vez en los siguientes lugares:

  • Anaryelys González en La Estrella, cerca del tanque de agua, La Estrella, Bugaba, Chiriquí
  • Esthivaly Clara Arena en Boquerones, sector N.º 18, casa a orilla de la calle, Carlos Santana, Santiago, Veraguas

Descripción de la menor desaparecida: Esthivaly Clara Arena

  • Estatura: 1.57m.
  • Contextura: Delgada
  • Cabello: Negro, liso
  • Piel: Trigueña
  • Ojos: Negros
  • Señales particulares: Tiene una cicatriz en el brazo derecho mas arriba del codo.

Otros detalles: vestía el uniforme del Colegio María Inmaculada: camisa celeste, falda azul, zapatos negros y mochila morada.

Descripción de la menor desaparecida: Anaryelys González

  • Estatura: 1.55m.
  • Contextura: Delgada
  • Cabello: Castaño, rizado
  • Piel: Trigueña
  • Ojos: Chocolates
  • Señales particulares: Mantiene una cicatriz en la ceja izquierda
