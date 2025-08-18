Activan Alerta Amber por desaparición de dos adolecentes en Chiriquí y Veraguas

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha activado una Alerta Amber para localizar a dos menores de edad: Esthivaly Arena de 13 años y Anaryelys Gonzáles de 17 años.
Las menores fueron vistas por última vez en los siguientes lugares:
- Anaryelys González en La Estrella, cerca del tanque de agua, La Estrella, Bugaba, Chiriquí
- Esthivaly Clara Arena en Boquerones, sector N.º 18, casa a orilla de la calle, Carlos Santana, Santiago, Veraguas
Descripción de la menor desaparecida: Esthivaly Clara Arena
- Estatura: 1.57m.
- Contextura: Delgada
- Cabello: Negro, liso
- Piel: Trigueña
- Ojos: Negros
- Señales particulares: Tiene una cicatriz en el brazo derecho mas arriba del codo.
Otros detalles: vestía el uniforme del Colegio María Inmaculada: camisa celeste, falda azul, zapatos negros y mochila morada.
Descripción de la menor desaparecida: Anaryelys González
- Estatura: 1.55m.
- Contextura: Delgada
- Cabello: Castaño, rizado
- Piel: Trigueña
- Ojos: Chocolates
- Señales particulares: Mantiene una cicatriz en la ceja izquierda