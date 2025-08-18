Panamá Nacionales -  18 de agosto de 2025 - 11:49

ASEP inicia proceso consultivo para venta de acciones de empresas de distribución eléctrica

ASEP inicia proceso consultivo técnico y legal para la venta del paquete mayoritario de acciones de Metro-Oeste, Chiriquí y Elektra Noreste antes de 2028.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que comenzó el proceso consultivo técnico y legal para la venta del paquete mayoritario de acciones de las siguientes empresas de distribución eléctrica:

  • Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste
  • Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí
  • Elektra Noreste

Esta medida se da en el marco de la finalización de los contratos de concesión actuales en octubre de 2028, según explicó la ASEP.

Dos etapas clave del proceso por la ASEP

  • Estudios técnicos y legales: Evaluarán el marco regulatorio, operativo y estructural del servicio de distribución eléctrica, así como posibles mejoras en los contratos de concesión en aspectos legales, técnicos y comerciales.
  • Asesoría financiera: Se implementará un acompañamiento en la estrategia de venta y valoración de empresas inversionistas, asegurando la transparencia y eficiencia durante todo el proceso de adjudicación.

La ASEP enfatizó que este proceso busca optimizar la operación del servicio eléctrico, garantizar mejores condiciones para los usuarios y facilitar la participación de inversionistas calificados en el sector.

