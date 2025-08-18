ASEP inicia proceso consultivo para venta de acciones de empresas de distribución eléctrica

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ( ASEP ) informó que comenzó el proceso consultivo técnico y legal para la venta del paquete mayoritario de acciones de las siguientes empresas de distribución eléctrica:

Contenido relacionado: Ofertas de empleo en el Ministerio Público: conoce las plazas disponibles a nivel nacional

Esta medida se da en el marco de la finalización de los contratos de concesión actuales en octubre de 2028, según explicó la ASEP.

Dos etapas clave del proceso por la ASEP

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1957476242535444506&partner=&hide_thread=false La @AsepPanama informa sobre inicio del proceso consultivo técnico y legal para venta de paquete mayoritario de acciones de:

- Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste

- Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí

- Elektra Noreste



En octubre del 2028 culminan los contratos… pic.twitter.com/DEmM2MqnGI — Telemetro Reporta (@TReporta) August 18, 2025

Estudios técnicos y legales: Evaluarán el marco regulatorio, operativo y estructural del servicio de distribución eléctrica, así como posibles mejoras en los contratos de concesión en aspectos legales, técnicos y comerciales.

Asesoría financiera: Se implementará un acompañamiento en la estrategia de venta y valoración de empresas inversionistas, asegurando la transparencia y eficiencia durante todo el proceso de adjudicación.

La ASEP enfatizó que este proceso busca optimizar la operación del servicio eléctrico, garantizar mejores condiciones para los usuarios y facilitar la participación de inversionistas calificados en el sector.