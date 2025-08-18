SINAPROC emite aviso por oleaje en el Caribe panameño hasta el 19 de agosto

Personal de SINAPROC en área costera por aviso de prevención

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) emitió un aviso de prevención a la población por condiciones marítimas adversas en el Mar Caribe, las cuales se mantendrán desde el lunes 18 de agosto a las 12:00 p.m. hasta el martes 19 de agosto a las 11:59 p.m.

Contenido relacionado: SINAPROC emite recomendaciones ante incremento de lluvias en el país

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Zonas bajo vigilancia

Caribe Occidental: Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé y norte de Veraguas

Caribe Central: Colón (Costa Abajo y Centro)

Caribe Oriental: Colón (Costa Arriba) y comarca Guna Yala

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el incremento en los períodos de oleaje se debe a la influencia del huracán Erin, localizado al norte de República Dominicana y Haití, que mantiene su desplazamiento hacia el noreste, alejándose de las costas panameñas.

Condiciones esperadas por SINAPROC

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1957517876329607459&partner=&hide_thread=false El @Sinaproc_Panama emite un aviso de prevención por aumento de los periodos de oleaje sobre el mar Caribe. pic.twitter.com/dtyFCmSx9a — Telemetro Reporta (@TReporta) August 18, 2025

Altura de olas: entre 0.2 y 1.0 metros

Vientos: de 5 a 20 km/h

Período de olas: entre 5 y 16 segundos

Recomendaciones de seguridad

El SINAPROC exhorta a bañistas y dueños de embarcaciones pequeñas o artesanales a extremar precauciones, debido al riesgo de corrientes de resaca y posibles incursiones de agua en zonas vulnerables.

La entidad recomienda evitar la navegación artesanal y las actividades recreativas acuáticas durante el tiempo que se mantenga la alerta.

Finalmente, el SINAPROC reiteró su llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, seguir las recomendaciones de las autoridades y evitar exponerse innecesariamente en las costas del Caribe panameño.