Panamá Nacionales -  18 de agosto de 2025 - 14:27

SINAPROC emite aviso por oleaje en el Caribe panameño hasta el 19 de agosto

El SINAPROC advierte sobre condiciones marítimas adversas en el Caribe panameño por efecto del huracán Erin. Piden precaución a bañistas y navegantes.

Personal de SINAPROC en área costera por aviso de prevención 

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención a la población por condiciones marítimas adversas en el Mar Caribe, las cuales se mantendrán desde el lunes 18 de agosto a las 12:00 p.m. hasta el martes 19 de agosto a las 11:59 p.m.

Zonas bajo vigilancia

  • Caribe Occidental: Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé y norte de Veraguas
  • Caribe Central: Colón (Costa Abajo y Centro)
  • Caribe Oriental: Colón (Costa Arriba) y comarca Guna Yala

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el incremento en los períodos de oleaje se debe a la influencia del huracán Erin, localizado al norte de República Dominicana y Haití, que mantiene su desplazamiento hacia el noreste, alejándose de las costas panameñas.

Condiciones esperadas por SINAPROC

  • Altura de olas: entre 0.2 y 1.0 metros
  • Vientos: de 5 a 20 km/h
  • Período de olas: entre 5 y 16 segundos

Recomendaciones de seguridad

El SINAPROC exhorta a bañistas y dueños de embarcaciones pequeñas o artesanales a extremar precauciones, debido al riesgo de corrientes de resaca y posibles incursiones de agua en zonas vulnerables.

La entidad recomienda evitar la navegación artesanal y las actividades recreativas acuáticas durante el tiempo que se mantenga la alerta.

Finalmente, el SINAPROC reiteró su llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, seguir las recomendaciones de las autoridades y evitar exponerse innecesariamente en las costas del Caribe panameño.

