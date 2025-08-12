SINAPROC atiende deslizamiento de tierra en San Miguelito

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) atendió este martes un reporte de deslizamiento de tierra en el sector Sinaí, corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito, área ubicada detrás de la Escuela de Samaria.

SINAPROC atiende un deslizamiento de tierra en el sector Sinaí

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1955331449097506824&partner=&hide_thread=false Personal del @Sinaproc_Panama atiende un reporte de deslizamiento de tierra en el sector Sinaí, corregimiento de Belisario Porras, detrás de la Escuela de Samaria.



Par reportar situaciones de emergencias, puede llamar al 520-4426 o 911. pic.twitter.com/u4anVNRwR0 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2025

Personal de la institución se trasladó al sitio para realizar las evaluaciones correspondientes y verificar posibles afectaciones a viviendas o infraestructuras cercanas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para que, ante cualquier situación de emergencia, se comuniquen de inmediato a las líneas 520-4426 o 911, y eviten transitar por zonas de riesgo durante la temporada de lluvias.