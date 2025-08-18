SINAPROC emite recomendaciones ante incremento de lluvias en el país

El director del Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) , Omar Smith, compartió este lunes las principales recomendaciones a la población ante el incremento de las lluvias en el territorio nacional, señalando que hasta el momento no se han registrado mayores afectaciones.

“Es un aviso de prevención que se está emitiendo a la población. Lo importante es estar informados y preparados para posibles inundaciones, desprendimientos de techos y deslizamientos. En las últimas 48 horas hemos recibido lluvias intermitentes”, explicó Smith.

SINAPROC presenta informe tras intensas lluvias en Panamá

El director del @Sinaproc_Panama, Omar Smith, compartió las principales recomendaciones ante el incremento de las lluvias, y afirmó que no se han dado mayores afectaciones en el país.

Durante el fin de semana, las autoridades reportaron la caída de árboles y algunos deslizamientos de tierra producto de las intensas precipitaciones. “Las lluvias que se han registrado han sido intensas y de corta duración, y es relevante indicar que se mantienen monitoreos a nivel nacional”, agregó el director.

Smith aclaró que Panamá no se encuentra en la trayectoria de ningún huracán, aunque los efectos climáticos recientes han influido en la intensidad de las lluvias. “No es que el huracán está en trayectoria a Panamá, no es así. Está en dirección noreste y lo que hizo fue disminuir la velocidad de la onda, provocando la activación de lluvias”, puntualizó.

El SINAPROC reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar medidas de prevención frente a las condiciones climáticas.