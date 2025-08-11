¡Atención! Sinaproc advierte mareas extremas en el Pacífico panameño

Sinaproc advierte mareas extremas. SINAPROC

Por Jenifer Montero El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que, de acuerdo con análisis científicos, se prevé un aumento considerable en los niveles de marea en la franja costera del litoral Pacífico panameño. El periodo comprendido es desde las 5:57 a.m. del martes 12 de agosto hasta las 7:59 p.m. del viernes 15 de agosto de 2025.

Las mareas podrían alcanzar alturas de hasta 5.09 metros, lo que representa un riesgo mayor si estos niveles coinciden con lluvias intensas, pudiendo provocar inundaciones en comunidades vulnerables.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse