¡Atención! Sinaproc advierte mareas extremas en el Pacífico panameño

Sinaproc alertó sobre un incremento significativo en los niveles de marea en el litoral Pacífico de Panamá, con alturas de hasta 5.09 metros.

Sinaproc advierte mareas extremas.

SINAPROC
El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que, de acuerdo con análisis científicos, se prevé un aumento considerable en los niveles de marea en la franja costera del litoral Pacífico panameño. El periodo comprendido es desde las 5:57 a.m. del martes 12 de agosto hasta las 7:59 p.m. del viernes 15 de agosto de 2025.

Las mareas podrían alcanzar alturas de hasta 5.09 metros, lo que representa un riesgo mayor si estos niveles coinciden con lluvias intensas, pudiendo provocar inundaciones en comunidades vulnerables.

Sinaproc anunció el pronóstico de mareas máximas

  • Martes 12 de agosto: 5:57 a.m. – 6:10 p.m. | Altura: 5.03 – 4.88 m
  • Miércoles 13 de agosto: 6:36 a.m. – 6:51 p.m. | Altura: 5.09 – 4.79 m
  • Jueves 14 de agosto: 7:17 a.m. – 7:34 p.m. | Altura: 5.03 – 4.60 m
  • Viernes 15 de agosto: 7:59 a.m. | Altura: 4.88 m

El Sinaproc advirtió que, si las mareas máximas coinciden con lluvias moderadas o fuertes, podrían incrementarse los niveles de ríos, quebradas y drenajes naturales, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones en zonas bajas o cercanas a cuerpos de agua.

Recomendaciones del Sinaproc a la población

  • Evitar actividades de pesca artesanal, navegación menor o recreación en zonas costeras durante las mareas altas.
  • Mantenerse informado a través de las cuentas oficiales del Sinaproc y medios de comunicación confiables.
  • Extremar precauciones si se reside o transita por áreas propensas a inundaciones.
  • Los pescadores deben usar equipos de navegación y chalecos salvavidas.
  • Preparar planes familiares de emergencia y tener lista una mochila con suministros básicos.
