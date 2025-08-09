SINAPROC continúa la búsqueda de una mujer de 46 años en Darién.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) continúa con las labores de búsqueda de una mujer de 46 años, desaparecida desde el pasado 6 de agosto en el área de Fruta Pana, en Río Chico, provincia de Darién.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1954280729224905090&partner=&hide_thread=false
El @Sinaproc_Panama continúa con las labores de búsqueda de una mujer de 46 años, quien está desaparecida desde el pasado 6 de agosto en el área de Fruta Pana, en río Chico.— Telemetro Reporta (@TReporta) August 9, 2025
Para reportar emergencias recuerde llamar al 911 o 520-4426. pic.twitter.com/puTlJjdRwk