SINAPROC continúa la búsqueda de una mujer de 46 años en Darién.

Darién Nacionales -  9 de agosto de 2025

SINAPROC continúa con las labores de búsqueda de una mujer de 46 años, desparecida desde tres días en Darién.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) continúa con las labores de búsqueda de una mujer de 46 años, desaparecida desde el pasado 6 de agosto en el área de Fruta Pana, en Río Chico, provincia de Darién.

Las autoridades recuerdan que, para reportar emergencias, puede llamar al 911 o al 520-4426.

