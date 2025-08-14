Fuertes lluvias y vientos causan daños en varias provincias de Panamá

Las lluvias intensas con ráfagas de viento registradas la tarde de este miércoles provocaron afectaciones por introducción de agua, desprendimientos de techo y caída de árboles en diferentes sectores del país.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene un aviso de vigilancia vigente hasta el 15 de agosto, ante la posibilidad de que continúen las condiciones climáticas adversas.

SINAPROC mantiene aviso por fuertes lluvias y vientos

Aproximadamente 40 casas resultaron afectadas a nivel nacional debido a desprendimientos de techo, caída de árboles e inundaciones, tras las fuertes lluvias con vientos registradas este miércoles.



Según el director del SINAPROC, Omar Smith, las mayores afectaciones se reportaron en la provincia de Panamá, principalmente por árboles caídos y techos desprendidos. El sistema meteorológico avanzó del Este hacia el Oeste, alcanzando la provincia de Veraguas, donde también se registraron viviendas afectadas por caída de árboles y daños en techos.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse informada y tomar medidas preventivas para evitar incidentes.