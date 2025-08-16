Panamá Nacionales -  16 de agosto de 2025 - 20:28

SINAPROC reporta lluvias y ráfagas de viento en la región metropolitana y Arraiján

El SINAPROC informó sobre lluvias intensas y ráfagas de viento en la región metropolitana y Arraiján. Personal de la entidad mantiene monitoreo a nivel nacional

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) reportó este sábado la presencia de lluvias intensas acompañadas de ráfagas de viento en distintos sectores de la región metropolitana y en el distrito de Arraiján.

SINAPROC mantiene monitoreo a nivel nacional

La entidad indicó que su personal se mantiene en constante monitoreo a nivel nacional, con el objetivo de atender cualquier situación de emergencia que pueda registrarse debido a las condiciones climáticas.

El SINAPROC reiteró a la población la importancia de mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y extremar medidas de precaución en zonas vulnerables.

