SINAPROC reporta lluvias y ráfagas de viento en la región metropolitana y Arraiján

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) reportó este sábado la presencia de lluvias intensas acompañadas de ráfagas de viento en distintos sectores de la región metropolitana y en el distrito de Arraiján.
SINAPROC mantiene monitoreo a nivel nacional
La entidad indicó que su personal se mantiene en constante monitoreo a nivel nacional, con el objetivo de atender cualquier situación de emergencia que pueda registrarse debido a las condiciones climáticas.
El SINAPROC reiteró a la población la importancia de mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y extremar medidas de precaución en zonas vulnerables.