SINAPROC reporta lluvias y ráfagas de viento en la región metropolitana y Arraiján

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) reportó este sábado la presencia de lluvias intensas acompañadas de ráfagas de viento en distintos sectores de la región metropolitana y en el distrito de Arraiján.

El director de @Sinaproc_Panama, Omar Smith, rindió un informe sobre las afectaciones en Panamá Oeste por las intensas lluvias que se han registrado este sábado. Dijo que hasta el momento no hay reportes de personas damnificadas. pic.twitter.com/ApaCxCV4z3 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 16, 2025

SINAPROC mantiene monitoreo a nivel nacional

La entidad indicó que su personal se mantiene en constante monitoreo a nivel nacional, con el objetivo de atender cualquier situación de emergencia que pueda registrarse debido a las condiciones climáticas.

El SINAPROC reiteró a la población la importancia de mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y extremar medidas de precaución en zonas vulnerables.