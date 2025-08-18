Panamá Nacionales -

Nueva denuncia por mala atención en el Hospital Nicolás A. Solano

Varias denuncias se han presentado por mala atención en el Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera. Uno de estos casos fue presentado por Irving Domínguez, de 35 años, quien sufrió un accidente de tránsito en San Carlos, y al acudir al cuarto de urgencias fue colocado en un pasillo durante tres días, y debió trasladarse voluntariamente al hospital de Coclé, para no perder su pierna.