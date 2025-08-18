Minsa refuerza Programa de Salud Bucal para prevenir enfermedades crónicas

El Ministerio de Salud ( Minsa ) reiteró la importancia de mantener una correcta higiene bucal, ya que enfermedades como la hipertensión arterial y la diabetes pueden ser más difíciles de controlar cuando existe un descuido en la salud oral.

De acuerdo con Desirée González, coordinadora regional de Salud Bucal de la Región Metropolitana, una buena higiene permite conservar las piezas dentales y evitar problemas musculares a nivel facial, además de favorecer la comunicación y la autoestima.

"Desde el Minsa trabajamos en la prevención de las enfermedades bucales; por eso las mujeres embarazadas deben acudir a sus controles médicos y visitar al odontólogo. Una vez nazca el bebé, debe ser llevado a consulta a los seis meses de edad para orientación en su higiene oral", explicó González.

Población prioritaria para el MINSA sobre higiene bucal

El Programa de Salud Bucal del Minsa está dirigido a toda la población, pero hace énfasis en niños, embarazadas y adultos mayores. González recordó que muchos adultos mayores evitan ir al odontólogo por miedo o por el uso de prótesis, lo cual puede ser riesgoso: “Es importante hacer tamizajes para detectar cáncer bucal, ya que lesiones causadas por prótesis o alimentos pueden derivar en esta enfermedad”, advirtió.

Recomendaciones del Minsa para una buena higiene bucal

Cepillarse los dientes de 2 a 3 minutos al menos tres veces al día.

Utilizar hilo dental diariamente, preferiblemente antes del cepillado.

Cepillarse después de cada comida y antes de dormir.

Acudir al odontólogo cada seis meses.

El Minsa hizo un llamado a la población a cumplir con sus citas odontológicas de forma regular, ya que una buena salud bucal ayuda a prevenir caries, enfermedades en las encías y complicaciones asociadas a enfermedades crónicas.