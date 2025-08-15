Panamá Nacionales -  15 de agosto de 2025 - 10:18

MINSA ordena suspender y retirar del mercado el perfume Guess Seductive Eau Toilette Natural Spray

En Gaceta Oficial fue publicada la resolución sobre la suspensión y el retiro del mercado del perfume Guess Seductive Eau Toilette Natural Spray.

MINSA ordena suspender y retirar del mercado el perfume Guess Seductive Eau Toilette Natural Spray.

MINSA ordena suspender y retirar del mercado el perfume Guess Seductive Eau Toilette Natural Spray.

Telemetro Reporta
Ana Canto
Por Ana Canto

En Gaceta Oficial fue publicada la resolución 170 del 1 de agosto de 2025, que ordena la suspensión del perfume Guess Seductive Eau Toilette Natural Spray y su retiro inmediato de todos los lotes disponibles en el mercado nacional.

La medida se adopta luego de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios publicará el Boletín de Cosméticos, Biocidas y Productos de Cuidado personal, correspondiente a los meses de abril a junio de 2025, relacionado con el cese de comercialización, debido a que contenían ingredientes prohibidos.

De acuerdo con la agencia, el perfume contiene un compuesto que está prohibido para compuestos cosméticos.

El Ministerio de Salud (MINSA) indicó que la empresa distribuidora del producto deberá informar sobre el retiro de todos los lotes en un período no mayor a 30 días.

Para verificar la resolución, puede ingresar al siguiente enlace: https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/30343/GacetaNo_30343_20250813.pdf

En esta nota:
Seguir leyendo

Gobierno aclara que CONAGUA no ha aprobado uso del Lago Bayano para el Canal de Panamá

MIDES entrega cuarto pago de la pensión vitalicia a héroes de la Gesta Patriótica de 1964

Potabilizadora de Chilibre: ¿A qué hora suspenderán el agua este sábado 16 de agosto?

Recomendadas

Más Noticias