MINSA ordena suspender y retirar del mercado el perfume Guess Seductive Eau Toilette Natural Spray.

En Gaceta Oficial fue publicada la resolución 170 del 1 de agosto de 2025, que ordena la suspensión del perfume Guess Seductive Eau Toilette Natural Spray y su retiro inmediato de todos los lotes disponibles en el mercado nacional.

La medida se adopta luego de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios publicará el Boletín de Cosméticos, Biocidas y Productos de Cuidado personal, correspondiente a los meses de abril a junio de 2025, relacionado con el cese de comercialización, debido a que contenían ingredientes prohibidos.

De acuerdo con la agencia, el perfume contiene un compuesto que está prohibido para compuestos cosméticos.

El Ministerio de Salud (MINSA) indicó que la empresa distribuidora del producto deberá informar sobre el retiro de todos los lotes en un período no mayor a 30 días.

Para verificar la resolución, puede ingresar al siguiente enlace: https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/30343/GacetaNo_30343_20250813.pdf