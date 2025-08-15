Bridgetown Nacionales -  15 de agosto de 2025 - 13:41

Panamá inaugura nueva sede de su embajada en Barbados

Con presencia de autoridades panameñas y barbadenses, Panamá inauguró su nueva embajada en Bridgetown, reforzando sus lazos diplomáticos.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez Acha Vásquez; del ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Barbados, Kerrie Symmonds; y de la embajadora Xiomara Pérez, se llevó a cabo la apertura oficial de la nueva sede de la Embajada de Panamá en Bridgetown, Barbados.

Al acto asistieron autoridades del Gobierno de Barbados e invitados especiales, en una ceremonia que marcó un hito en la política exterior panameña, reflejando el compromiso del país con la promoción de la paz, la cooperación y el desarrollo en el Caribe.

Panamá y Barbados establecieron relaciones diplomáticas el 20 de agosto de 1982. Desde entonces, ambas naciones han fortalecido sus vínculos bilaterales en áreas como el comercio, la cultura y la cooperación internacional, consolidando su papel como socios estratégicos en la región.

