Panamá inaugura nueva sede de su embajada en Barbados

Con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Panamá , Javier Martínez Acha Vásquez; del ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Barbados, Kerrie Symmonds; y de la embajadora Xiomara Pérez, se llevó a cabo la apertura oficial de la nueva sede de la Embajada de Panamá en Bridgetown, Barbados.

Panamá inaugura nueva sede de su embajada en Bridgetown

Al acto asistieron autoridades del Gobierno de Barbados e invitados especiales, en una ceremonia que marcó un hito en la política exterior panameña, reflejando el compromiso del país con la promoción de la paz, la cooperación y el desarrollo en el Caribe.

Panamá y Barbados establecieron relaciones diplomáticas el 20 de agosto de 1982. Desde entonces, ambas naciones han fortalecido sus vínculos bilaterales en áreas como el comercio, la cultura y la cooperación internacional, consolidando su papel como socios estratégicos en la región.