Presidente Mulino recorre la construcción del nuevo muelle multipropósito en Puerto Armuelles. Presidencia

Por Ana Canto El presidente José Raúl Mulino, junto a ministros, autoridades y colaboradores del proyecto, recorre las obras del nuevo muelle multipropósito en Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí, una obra con la que se busca impulsar el desarrollo de Panamá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/presidenciapma/status/1956385006462333423&partner=&hide_thread=false #AEstaHora, el presidente @JoseRaulMulino, junto a ministros, autoridades y colaboradores del proyecto, recorre las obras del nuevo muelle multipropósito en Puerto Armuelles, una obra que avanza #ConPasoFirme y refleja la visión de un gobierno decidido a impulsar el desarrollo de… pic.twitter.com/upWzMKFsDV — Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) August 15, 2025 Hace unas semanas, Luis Alberto Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), sostuvo un conversatorio con representantes de instituciones, gobierno local y empresas privadas del distrito de Barú para mostrar los avances de la infraestructura portuaria, que alcanzan un 48% de ejecución, mientras que las nuevas oficinas de la institución marítima, construidas de manera paralela, registran un 40% de progreso.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse