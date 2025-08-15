Presidente Mulino recorre la construcción del nuevo muelle multipropósito en Puerto Armuelles.

El presidente José Raúl Mulino, junto a ministros, autoridades y colaboradores del proyecto, recorre las obras del nuevo muelle multipropósito en Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí, una obra con la que se busca impulsar el desarrollo de Panamá.
Hace unas semanas, Luis Alberto Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), sostuvo un conversatorio con representantes de instituciones, gobierno local y empresas privadas del distrito de Barú para mostrar los avances de la infraestructura portuaria, que alcanzan un 48% de ejecución, mientras que las nuevas oficinas de la institución marítima, construidas de manera paralela, registran un 40% de progreso.
El proyecto en construcción busca facilitar el comercio marítimo, fortalecer la conectividad de las comunidades costeras y generar oportunidades de negocio a partir de esta importante inversión.