Citas en la CSS: investigan agendas para citas 2026 en Ciudad de la Salud

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que detectó la apertura no autorizada de agendas de citas médicas correspondientes al año 2026 en la Ciudad de la Salud, una acción que según la institución se realizó fuera de los protocolos establecidos.

En un comunicado oficial, la entidad explicó que estas agendas fueron habilitadas sin cumplir los procesos internos de consulta, estimación de demanda de pacientes ni autorización formal.

“Estas acciones se realizaron sin seguir los procedimientos establecidos ni contar con una estimación adecuada de la cantidad de pacientes que podrían requerir atención”, detalló la CSS. “Estas acciones se realizaron sin seguir los procedimientos establecidos ni contar con una estimación adecuada de la cantidad de pacientes que podrían requerir atención”, detalló la CSS.

CSS inicia investigaciones y advierten sanciones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1993291325014229173&partner=&hide_thread=false La @CSSPanama informó que ayer se detectó la apertura no autorizada de agendas de citas para el año 2026 en la Ciudad de la Salud.



"Estas acciones se realizaron sin seguir los procedimientos establecidos ni contar con una estimación adecuada de la cantidad de pacientes que… pic.twitter.com/8eA8winoUC — Telemetro Reporta (@TReporta) November 25, 2025

La institución informó que ya se encuentran en curso las investigaciones para determinar quiénes serían los responsables de esta irregularidad. Además, advirtió que cualquier unidad o equipo que haya habilitado citas de manera anticipada será sancionado conforme a la normativa interna.

Asimismo, la CSS pidió a la población desestimar cualquier anuncio o publicación que circule en redes sociales o plataformas no oficiales sobre la apertura de agendas para 2026, ya que “carece de validez”.

Asignación de citas continúa hoy para corregir el error

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1993282221633904909&partner=&hide_thread=false "No es que hay un error técnico, es que ya había una orden de adentro", manifestó Julio Alonso, uno de los pacientes que acudió ayer por cita a la Ciudad de la Salud, quien relató que en la propia recepción se le indicó hace cuatro meses que debía acudir este 24 de noviembre por… pic.twitter.com/f8DY7sqALa — Telemetro Reporta (@TReporta) November 25, 2025

La entidad reiteró que las agendas solo pueden activarse siguiendo estrictos controles administrativos y autorizaciones previas.

Como parte de las acciones correctivas, la CSS informó que este jueves continúa el proceso de asignación de citas en la Ciudad de la Salud para solventar el error generado por la apertura indebida.