24 de noviembre de 2025

Policlínica de Santiago incorpora herramienta quirúrgica para cirugías ortopédicas ambulatorias

La Policlínica Horacio Díaz Gómez de la CSS, en Santiago, incorporó un nuevo taladro quirúrgico de alta precisión.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Servicio de Ortopedia de la Policlínica Horacio Díaz Gómez de la Caja de Seguro Social (CSS), en Santiago de Veraguas, incorporó un nuevo taladro quirúrgico de alta precisión, un equipo que facilita la colocación de implantes ortopédicos y la realización de correcciones en extremidades gracias a su sistema de sierra especializado.

El equipo fue utilizado por primera vez en una paciente de 69 años que presentaba una fractura del maléolo peroneal izquierdo, lesión causada por un trauma torsional.

La CSS destacó que esta adquisición permitirá ampliar la oferta de cirugías ambulatorias, procedimientos que anteriormente no podían realizarse en esta policlínica y que beneficiarán a pacientes con fracturas de falanges, metacarpianos, radio distal, radio, cúbito, tobillo y pie.

