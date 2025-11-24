Policlínica de Santiago incorpora herramienta quirúrgica para cirugías ortopédicas ambulatorias.

El Servicio de Ortopedia de la Policlínica Horacio Díaz Gómez de la Caja de Seguro Social (CSS), en Santiago de Veraguas, incorporó un nuevo taladro quirúrgico de alta precisión, un equipo que facilita la colocación de implantes ortopédicos y la realización de correcciones en extremidades gracias a su sistema de sierra especializado.
La CSS destacó que esta adquisición permitirá ampliar la oferta de cirugías ambulatorias, procedimientos que anteriormente no podían realizarse en esta policlínica y que beneficiarán a pacientes con fracturas de falanges, metacarpianos, radio distal, radio, cúbito, tobillo y pie.