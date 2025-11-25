Panamá Nacionales -

CSS denuncia posible boicot, tras apertura no autorizada de agendas de citas

La Caja de Seguro Social (CSS) inició una investigación tras identificar un posible intento de boicot en la Ciudad de la Salud, al comunicarse que este lunes 24 de noviembre comenzaría la adjudicación de citas para el 2026. Vicente Chiu, director de Tecnología y Seguridad en Salud, informó que se investiga cómo se enteraron los pacientes sobre este proceso, porque de manera oficial como autoridades no se ha dado información a la población sobre el otorgamiento de citas.