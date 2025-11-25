Panamá Nacionales -  25 de noviembre de 2025 - 07:28

IMHPA alerta continuidad de lluvias y oleajes en el Caribe

IMHPA prevé que las lluvias continúen en varias regiones de Panamá por humedad del norte y mantiene un aviso de vigilancia por oleajes en el Caribe.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que las lluvias continuarán afectando diversas regiones del país durante los próximos días, pese a que actualmente no se registra la presencia de ondas tropicales en el territorio nacional.

La entidad explicó que las condiciones inestables están siendo generadas por vientos del norte que aportan humedad, lo que favorece la formación de nubosidad y precipitaciones de variada intensidad.

Oleajes en el Caribe bajo vigilancia por el IMHPA

El IMHPA también recordó que se mantiene vigente un aviso de vigilancia por oleajes en el Caribe, por lo que recomienda a embarcaciones artesanales, operadores turísticos y bañistas seguir las advertencias de las autoridades y extremar precauciones.

Las autoridades llaman a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos y crecida de ríos.

