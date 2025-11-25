Desvío en Vista Hermosa y vía Fernández de Córdoba por trabajos de Saneamiento

El Programa de Saneamiento de Panamá (PSP) informó que a partir del 29 de noviembre comenzarán los trabajos de construcción del pozo 18, ubicado en la vía Fernández de Córdoba, específicamente a la altura del PH Plaza Córdoba, en el corregimiento de Vista Hermosa .

Según el comunicado, estas labores forman parte del plan de mejoras del sistema de alcantarillado sanitario que la entidad ejecuta en diferentes puntos de la ciudad capital, con el objetivo de optimizar la recolección y conducción de aguas residuales.

Desvío en Vista Hermosa e impacto en el área y recomendaciones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1993318118094245914&partner=&hide_thread=false El Programa de Saneamiento de Panamá informó a los sectores de Vista Hermosa y la vía Fernández de Córdoba, que a partir del 29 de noviembre iniciarán los trabajos de construcción del pozo 18, a la altura de PH Plaza Córdoba. @saneamiento_pma pic.twitter.com/agPSDUweY7 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 25, 2025

El PSP adelantó que la construcción del pozo podría generar afectaciones parcialmente en el flujo vehicular de la zona, por lo que recomienda a los residentes y conductores tomar previsiones, utilizar rutas alternas e informarse a través de los canales oficiales sobre los avances del proyecto.

Asimismo, se indicó que estas intervenciones buscan reducir desbordes, malos olores y daños futuros en las redes sanitarias, brindando una operación más eficiente y segura para la comunidad.

Continuidad del plan de modernización

Los pozos de inspección, como el pozo 18, permiten el mantenimiento adecuado de las líneas de alcantarillado, facilitando el monitoreo y limpieza del sistema. Con estas obras, el Programa de Saneamiento reafirma su compromiso de mejorar la infraestructura sanitaria del Área Metropolitana de Panamá y garantizar un servicio más confiable para los usuarios.