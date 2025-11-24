Calendario PASE-U del miércoles 26 de noviembre: cheques disponibles a retirar

Calendario PASE-U del miércoles 26 de noviembre de 2025. IFARHU

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este miércoles 26 de noviembre con el pago del PASE-U 2025 en el distrito de Kusapín, en la comarca Ngäbe Buglé.

La jornada beneficiará a estudiantes de primaria, premedia y media, quienes recibirán su correspondiente pago mediante cheques.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

Le podría interesar: IFARHU evalúa aumentar a 4.0 el promedio requerido para recibir el PASE-U Pago del PASE-U para el miércoles 26 de noviembre Kusapín: Tobobe, Kusapín y Bahía Azul. Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025 PASE-U: Documentos que se deben entregar Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación: La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas. En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente: En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.

El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.