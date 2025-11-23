Calendario del segundo pago del PASE-U 2025 para la próxima semana en Panamá

Calendario del segundo pago del PASE-U.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará el lunes 24 y miércoles 26 de noviembre de 2025 con el segundo pago del PASE-U en la provincia de Bocas del Toro.

Pago del PASE-U para el lunes 24 y miércoles 26 de noviembre

Provincia de Bocas del Toro - Chiriquí Grande

Lunes 24 de noviembre

Santa Catalina: Santa Catalina y Loma Yuca.

Santa Catalina y Loma Yuca. Kusapín: Río Chiriquí, San Pedrito, Cañaveral.

Miércoles 26 de noviembre

Kusapín: Tobobe, Kusapín, Bahía Azul

Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente: