28 de noviembre en Panamá: ¿cómo debe pagarse si se trabaja ese día?

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) detalló que los trabajadores que laboren el viernes 28 de noviembre deberán recibir un recargo del 150 % sobre su salario ordinario, conforme lo establece el artículo 49 del Código de Trabajo.

La medida aplica debido a que esta fecha está designada como día de fiesta o duelo nacional, por lo que se considera de descanso obligatorio.

Además, la normativa señala que todo trabajador que preste servicios durante estos feriados tendrá derecho a un día de descanso compensatorio, el cual deberá otorgarse durante la última semana del periodo correspondiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1984683882948481412&partner=&hide_thread=false .@MitradelPma explica sobre el porcentaje de recargo que se aplica para el pago de la jornada laboral el 3, 5, 10 y 28 de noviembre, días de fiesta nacional en Panamá. pic.twitter.com/X9zGTMr04s — Telemetro Reporta (@TReporta) November 1, 2025

