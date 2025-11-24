28 de noviembre en Panamá: ¿cómo debe pagarse si se trabaja ese día?

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) detalló que los trabajadores que laboren el viernes 28 de noviembre deberán recibir un recargo del 150 % sobre su salario ordinario, conforme lo establece el artículo 49 del Código de Trabajo.
La medida aplica debido a que esta fecha está designada como día de fiesta o duelo nacional, por lo que se considera de descanso obligatorio.
Además, la normativa señala que todo trabajador que preste servicios durante estos feriados tendrá derecho a un día de descanso compensatorio, el cual deberá otorgarse durante la última semana del periodo correspondiente.
Días libres restantes en Panamá 2025
- Viernes 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.
- Lunes 8 de noviembre: Día de la Madre.
- Jueves 25 de diciembre: Navidad.