28 de noviembre en Panamá: ¿cómo debe pagarse si se trabaja ese día?

El último día libre de este mes será el viernes 28 de noviembre, día de la Independencia de Panamá de España.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) detalló que los trabajadores que laboren el viernes 28 de noviembre deberán recibir un recargo del 150 % sobre su salario ordinario, conforme lo establece el artículo 49 del Código de Trabajo.

La medida aplica debido a que esta fecha está designada como día de fiesta o duelo nacional, por lo que se considera de descanso obligatorio.

Además, la normativa señala que todo trabajador que preste servicios durante estos feriados tendrá derecho a un día de descanso compensatorio, el cual deberá otorgarse durante la última semana del periodo correspondiente.

Días libres restantes en Panamá 2025

  • Viernes 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.
  • Lunes 8 de noviembre: Día de la Madre.
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad.
