Mesa de Salario Mínimo debate impacto del ajuste salarial y situación de la canasta básica

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, señaló que la primera sesión de la mesa de salario mínimo , realizada este miércoles 19 de noviembre, fue “muy productiva y positiva”, destacando un ambiente de diálogo y búsqueda de consenso que generó confianza entre todos los sectores.

Muñoz afirmó que existe un clima favorable para alcanzar un acuerdo, resaltando el compromiso y la responsabilidad tanto del sector empleador como del trabajador.

Durante la reunión se discutió a fondo el comportamiento de la canasta básica y la importancia de garantizar que los productos esenciales lleguen a las familias panameñas. También se evaluó el impacto que tendría un eventual ajuste salarial en los trabajadores ocupados, en quienes buscan empleo y, especialmente, en las micro y pequeñas empresas, consideradas la “columna vertebral” de la economía y las más sensibles a estos cambios.

En cuanto a la propuesta de equiparar la Zona 2 con el resto del país, la ministra reconoció que se trata de un planteamiento complejo. Recordó que en una revisión previa se redujeron las regiones salariales de tres a dos, lo que implicó un aumento considerable para las empresas, cuyos efectos aún persisten mientras el país sigue en proceso de recuperación. Por ello, las conversaciones continúan abiertas para analizar las posibilidades y el impacto real de un eventual ajuste regional.