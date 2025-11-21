Panamá Nacionales -  21 de noviembre de 2025 - 08:05

Mesa de Salario Mínimo debate impacto del ajuste salarial y situación de la canasta básica

En la mesa de diálogo de la nueva cifra del salario mínimo se evaluó el impacto que tendría un eventual ajuste salarial en los trabajadores ocupados.

MITRADEL
Ana Canto
Por Ana Canto

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, señaló que la primera sesión de la mesa de salario mínimo, realizada este miércoles 19 de noviembre, fue “muy productiva y positiva”, destacando un ambiente de diálogo y búsqueda de consenso que generó confianza entre todos los sectores.

Muñoz afirmó que existe un clima favorable para alcanzar un acuerdo, resaltando el compromiso y la responsabilidad tanto del sector empleador como del trabajador.

Durante la reunión se discutió a fondo el comportamiento de la canasta básica y la importancia de garantizar que los productos esenciales lleguen a las familias panameñas. También se evaluó el impacto que tendría un eventual ajuste salarial en los trabajadores ocupados, en quienes buscan empleo y, especialmente, en las micro y pequeñas empresas, consideradas la “columna vertebral” de la economía y las más sensibles a estos cambios.

En cuanto a la propuesta de equiparar la Zona 2 con el resto del país, la ministra reconoció que se trata de un planteamiento complejo. Recordó que en una revisión previa se redujeron las regiones salariales de tres a dos, lo que implicó un aumento considerable para las empresas, cuyos efectos aún persisten mientras el país sigue en proceso de recuperación. Por ello, las conversaciones continúan abiertas para analizar las posibilidades y el impacto real de un eventual ajuste regional.

