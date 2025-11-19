Panamá Nacionales -  19 de noviembre de 2025 - 10:42

Nuevo salario mínimo en Panamá: CONEP pide equilibrio y ajuste responsable en la revisión

CONEP solicita un ajuste de salario mínimo responsable, mientras Conato propone $900. Gobierno analiza impacto en familias y pymes para 2026.

Nuevo salario mínimo en Panamá

Nuevo salario mínimo en Panamá

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Gabriel Diez, pidió que la revisión del salario mínimo que regirá a partir de 2026 se maneje de forma responsable, balanceada y sostenible, tomando en cuenta la realidad tanto de las familias como de las empresas.

Diez reconoció que miles de hogares panameños enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades con el salario mínimo actual, pero advirtió que muchas empresas especialmente las pequeñas y medianas también están operando al límite.

“Estamos claros de que hay muchas familias a las que no les alcanza el salario mínimo, pero a la misma vez hay empresas que no pueden más, que están al borde de la sostenibilidad financiera”, sostuvo. “Estamos claros de que hay muchas familias a las que no les alcanza el salario mínimo, pero a la misma vez hay empresas que no pueden más, que están al borde de la sostenibilidad financiera”, sostuvo.

CONEP pide acelerar proyectos económicos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1991151964713873756&partner=&hide_thread=false

El representante del gremio empresarial también instó al Gobierno Nacional a acelerar proyectos económicos a corto plazo, señalando que la administración recibió un país con graves limitaciones estructurales.

“Hace año y medio el gobierno recibió el país como un carro en cuatro bloques, sin llanta y sin gasolina. Ha empezado a mejorar, pero necesitamos meter celeridad a las cosas”, afirmó. “Hace año y medio el gobierno recibió el país como un carro en cuatro bloques, sin llanta y sin gasolina. Ha empezado a mejorar, pero necesitamos meter celeridad a las cosas”, afirmó.

Inician las discusiones oficiales del salario mínimo

La instalación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, realizada el sábado 15 de noviembre, marcó el arranque formal del proceso para definir las nuevas tasas salariales que entrarán en vigencia en enero de 2026. Durante la sesión inaugural, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, destacó que el ajuste debe basarse en un análisis profundo y responsable.

El diálogo tripartito continuará en las próximas semanas, donde se espera que sectores productivos, sindicatos y el Gobierno presenten análisis técnicos, indicadores económicos y distintos escenarios para alcanzar un acuerdo antes de finalizar el año.

En esta nota:
Seguir leyendo

Instalan la Comisión Nacional de Salario Mínimo

Salario mínimo en Panamá: proyecto será discutido en cuatro sesiones desde este miércoles

Ajuste al salario mínimo: MITRADEL instala Comisión Nacional este sábado 15 de noviembre

Recomendadas

Más Noticias